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Пожежна частина Перегінської громади отримала автомобіль

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 18:13
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Для Комунального закладу «Пожежна місцева охорона» Перегінської громади спільно з ГО «Військові капелани Карпати» передали пожежний автомобіль «Scansia».

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

15 пожежників обслуговують Перегінську громаду за першим виїздом. За другим – Дубівську, Рожнятівську, Спаську, Брошнів-Осадську громади, а також лісництва та їхні філії, що є на території Перегінської громади.

За 2025 рік вони здійснили 36 виїздів, з них – 26 на пожежі в екосистемах.

Світлана Онищук голова Івано-Франківської ОВА відзначила обласними нагородами вогнеборців громади, які щодня ризикують собою заради порятунку інших. Їхній професіоналізм, відвага та самовідданість заслуговують на повагу!

” Дякуємо всім, хто долучається до зміцнення системи захисту населення!”, – зазначила керівниця області.