Понад 50 учасників: у Калуші стартував шаховий турнір

Сьогодні, 5 квітня, у приміщенні Калуського ліцею ім. Дмитра Бахматюка стартував традиційний, 22-й за ліком, шаховий турнір пам’яті Героя України Олекси Гірника.

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Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Під час церемонії відкриття присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героя, який у темні, гнітючі часи радянської окупації спалився за Україну, і пам’ять тисяч безстрашних Захисників, які віддають свої життя у новітній війні проти московських окупантів.

Представників найінтелектуальнішого виду спорту прийшли привітати ідейні натхненники турніру: син Олекси Гірника, народний депутат України двох скликань Євген Гірник, ветеран УПА Богдан Мазур, фундатори турніру – депутатка обласної ради Оксана Тебешевська і голова міської організації КУН Олег Кушлик, секретар Калуської міської ради Віктор Гільтайчук.

Цей захід, за образним висловлюванням Оксани Тебешевської, має два крила: патріотичне і спортивне. Урочисту програму прикрасили мистецькі виступи ліцеїстів: бандуриста Павла Голинського й вокального ансамблю “Любисток”. Відкрив баталії на шахівницях символічним першим ходом почесний гість, учасник руху опору 40-50-х років Богдан Мазур.

До участі у турнірі зголосилися понад 50 учасників з навчальних закладів Калуша, Копанок, Тужилова, Берлогів Новицької громади. Рівень учасників – від безрозрядників до кандидатів у майстри спорту. Зокрема, цього разу змагатимуться двоє призерів чемпіонатів України: Максим Гречаний і Юлія Псюк. Торік вони були визнані кращими шахістами Калуської громади.

Турнір має особисто-командний характер. Він проводиться за швейцарською системою з комп’ютерним жеребкуванням у дев’ять турів згідно з правилами ФІДЕ. Говою суддівської колегії виступає керівниця обласної федерації шахів Міла Прокоф’єва.

Переможці і призери будуть відомі завтра, 6 квітня, за результатами двох днів змагань.

Турнір організований Всеукраїнською благодійною фундацією ім. Олекси Гірника, управлінням молоді та спорту й управлінням освіти Калуської міської ради.