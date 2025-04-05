У Франківську водій Opel без прав вчинив ДТП

Патрульні склали на водія адмінматеріали, який без документів вчинив ДТП та мав ознаки спʼяніння.

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Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області.

Учора патрульні отримали повідомлення з приводу ДТП по вулиці Коновальця.

“Опрацьовуючи виклик, патрульні встановили, 45-річний водій автомобіля Opel не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford. Спілкуючись з водієм Opel, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Водій пройти освідування відмовився. Окрім того, керманич позбавлений права керування транспортним засобом та не мав страхового полісу”, – йдеться у дописі.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 126 (Керування без відповідних документів) та ст 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП. патрульні склали на водія адмінматеріали