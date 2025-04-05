В Івано-Франківську відбувся футбол на милицях

Попри негоду, футбол на милицях таки відбувся в Івано-Франківську.
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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
«Покрова Амп» – це перша футбольна команда в Україні, в якій грають військові та ветерани війни з ампутованими кінцівками. І сьогодні вони провели показове тренування в місті Івано-Франківську.
“Їх запросив до нас гравець команди, а також мій радник з питань доступності та ветеран війни Юра Гапончук. Хочемо створити таку команду з гравців Івано-Франківська та області. Місто готове фінансувати цю ідею, адже спорт – важливий і ефективний спосіб реабілітації наших захисників”, – каже мер.