В Івано-Франківську відбувся футбол на милицях

Попри негоду, футбол на милицях таки відбувся в Івано-Франківську.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

«Покрова Амп» – це перша футбольна команда в Україні, в якій грають військові та ветерани війни з ампутованими кінцівками. І сьогодні вони провели показове тренування в місті Івано-Франківську.