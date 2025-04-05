Близько двох тисяч матерів молилися за Україну у Відпустовому центрі Івано-Франківщини

У першу п’ятницю квітня у Відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача у с. Старуня зібралися дві тисячі матерів для молитви за Україну.

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Паломництво включало Хресну дорогу, духовні науки та благодійну ініціативу, пишуть на сторінці Відпустового центру.

Жіноче паломництво: традиція, що надихає

Щомісяця, у першу п’ятницю, матері зі спільнот «Матері в молитві» вирушають у паломництво до Відпустового центру блаженного Симеона Лукача. Цього разу, зважаючи на Великий піст, до спільної молитви за Україну приєдналися близько двох тисяч прочан із різних куточків Прикарпаття: Івано-Франківська, Калуша, Делятина, Богородчан, Надвірної та інших міст і сіл Прикарпаття.

Хресна дорога: роздуми над жертовною любов’ю

Паломництво розпочалося з Хресної дороги, під час якої вірні роздумували над стражданнями Ісуса. Духовні розважання торкалися теми служіння, боротьби зі спокусами, прощення та милосердя. Це був час для глибокого осмислення власного життя та шляху до Бога.

Проповідь про Божу любов та покликання

Після Хресної дороги перед паломниками виступив о. Іван Жук, який говорив про велич Божої жертви. Він наголосив, що Бог Отець з любові до людей віддав на смерть Свого Сина – Ісуса Христа.

«Ми всі цінуємо своїх дітей. Чи міг би хтось із нас віддати свою дитину, щоб інші жили? Це велике питання. І ми бачимо, як наш люблячий Батько дає на нього відповідь – ця відповідь на святому хресті», – підкреслив священник.

Отець Іван також звернув увагу на покликання до священства та монашого життя, яке часто не отримує підтримки у сім’ях.

«Ми хочемо бачити святих священників, тому маємо пам’ятати, що вони виходять з наших родин. Плекаймо святість у своїх сім’ях – і будемо бачити святих священників!», – закликав він.

Молитва за зцілення та благословення мощами священномученика Симеона

У храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці священник провів молитви на оздоровлення, просячи в Бога зцілення для всіх прочан. Кожен мав можливість отримати благословення мощами блаженного священномученика Симеона Лукача, якого шанують як покровителя Відпустового центру в Старуні.

Благодійна допомога для важкохворої дитини

Під час паломництва учасники також долучилися до збору коштів на лікування хлопчика Максимчика, який страждає на рідкісне генетичне захворювання – прогресуючу м’язову дистрофію Дюшена. Його родина збирає кошти на найдорожчі у світі ліки Elevidys, вартістю 3 000 000 доларів.

Дізнатися більше про ініціативу та допомогти можна за посиланням.



Спільна молитва – шлях до перемоги

Паломництво у першу п’ятницю місяця стало для багатьох матерів часом духовного відновлення, роздумів і жертовності. У важкий для України час молитва стає не лише підтримкою для кожного, а й духовним фронтом у боротьбі за мир і перемогу.