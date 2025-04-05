Робив непристойні пропозиції сексуального характеру: 41-річного франківця притягнуто до адміністративної відповідальності

Поліцейські Івано-Франківська встановили чоловіка, який чинив протиправні дії щодо неповнолітніх

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Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомляє поліція області, передає Правда.іф

Нагадаємо, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Івано-Франківського РУП виявили відео, в якому йдеться про причетність чоловіка до неправомірних дій щодо неповнолітньої.

Правоохоронці одразу розпочали перевірку, а невдовзі до Івано-Франківського РУП звернулися й очевидці інциденту.

“Співробітники ювенальної превенції встановили, що на одній із вулиць міста до неповнолітніх дівчат підійшов невідомий чоловік. Він поводився підозріло, просив гроші, а також робив непристойні пропозиції сексуального характеру. Діти одразу зателефонували родичам”, – йдеться у дописі правоохоронців.

Правоохоронці провели декілька опитувань, відібрали пояснення очевидців та потерпілих в присутності батьків.

Завдяки оперативній та злагодженій роботі поліцейські за лічені години встановили особу чоловіка. 41 -річний мешканець Івано-Франківська уже притягався до адміністративної відповідальності за правопорушення.

Порушник визнав свою вину. На нього складено адміністративний протокол за ст. 173-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (сексуальне домагання).