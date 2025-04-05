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Безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті, – Сирський

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 15:46
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На фронті продовжують нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.

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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Правда.іф

За словами Головнокомандувача, за березень за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.

“Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів. Продовжуємо цю роботу.

Окрема увага – протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії”, – розповідає Сирський.