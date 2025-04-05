Безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті, – Сирський

На фронті продовжують нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.

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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Правда.іф

За словами Головнокомандувача, за березень за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.