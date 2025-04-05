Безпілотні комплекси на оптоволокні із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті, – Сирський

На фронті продовжують нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Правда.іф
За словами Головнокомандувача, за березень за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому.
“Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів. Продовжуємо цю роботу.
Окрема увага – протидії безпілотним системам противника. Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії”, – розповідає Сирський.