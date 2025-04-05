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Після отриманого на фронті поранення помер франківський митець Генадій Гаврилів “Ґеник”

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 15:18
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Вчора, 4 квітня, у лікарні в Києві помер франківський митець Геннадій Гаврилів. 

Він отримав поранення на фронті. Про це на своїй сторінці повідомив письменник і громадський діяч Ростислав Шпук, пише МІСТО 

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Геннадій Гаврилів, відомий у Франківську як Ґеник, був поетом та художником. Ростислав Шпук згадує його як хлопця «з глибокими знаннями в літературі, але нульовими в белетристиці, не кажучи вже про обороноздатність».