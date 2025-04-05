В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів

В Україну не повернулися вчасно до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. В Міносвіти поки не планують скасовувати можливості для виїзду.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, відповідаючи на запитання щодо мобільності в університетах, пише Бліц-Інфо

«Є суттєва частина хлопців, а це 15-17% тих, які поїхали на академічну мобільність і не повернулись вчасно. Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду», – переконаний Михайло Винницький.

За його словами, йдеться про студентів віком 18-22 роки, які вчаться на бакалавраті.

«Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших – фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університеті, які є частиною консорціумів Еразмусу (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу – авт.), щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність», – додав Винницький.