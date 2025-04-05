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Прикарпатців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 14:25
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6 квітня у Івано-Франківській області на дорогах ожеледиця; вдень в Івано-Франківській області пориви вітру 15-20 м/с

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​6-7 квітня по території області, очікується погіршення погодних умов: випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (7-19 мм за 12 год):

  • тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15см;
  • на дорогах ожеледиця;
  • посилення вітру 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0; -6 , в Карпатах до – 10.

ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.