Прикарпатців попереджають про небезпечні метеорологічні явища

​6 квітня у Івано-Франківській області на дорогах ожеледиця; вдень в Івано-Франківській області пориви вітру 15-20 м/с

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​6-7 квітня по території області, очікується погіршення погодних умов: випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (7-19 мм за 12 год):

тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15см;

на дорогах ожеледиця;

посилення вітру 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0; -6 , в Карпатах до – 10.

ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.