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На Івано-Франківщині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на підприємстві. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 14:10
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04 квітня о 17:47 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу будівлі на території теплично-овочевого комбінату в селі Новоселиця, Вигодської ТГ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“До місця виклику негайно було направлено рятувальниів, які по прибуттю встановили, що виникла пожежа крівлі складської будівлі, на площі 120 кв.м.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. Завдяки професійним діям на пожежі було врятовано склад готової продукції”, – йдеться у дописі рятувальників.

До ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників та 5 одиниць техніки.