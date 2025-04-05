Через ракетний удар у Кривому Розі загинуло 18 людей, половину з них – діти. ФОТО. ВІДЕО

Після вчорашньої жорстокої атаки балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною на житловий квартал у Кривому Розі, в якому загинули майже два десятки людей і пів сотні поранених, росія вночі знову завдала удару безпілотниками.

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Пише Радіо Свобода.

Кривий Ріг сьогодні: на місце ракетного удару РФ люди приносять квіти та іграшки.

За офіційними даними, 18 людей загинуло через удар, серед них – девʼятеро дітей. Ракета влучила в район дитячого майданчика. За словами місцевої мешканки, цей майданчик був дуже популярним місцем.

Росія при цьому стверджує, що ракетний удар був нібито спрямований по скупченню українських військових. За даними українського Генштабу, РФ застосувала балістичну ракету «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей. Один з мешканців постраждалого будинку показав Радіо Свобода руйнування в квартирі: він впевнений, що прості уламки не могли залишити таких слідів.

Крім цього, війська РФ атакували уночі місто безпілотниками. Через цю атаку у приватному секторі загинула жінка, семеро людей отримали поранення, повідомляє ОВА. Один з безпілотників також влучив у пісочницю на іншому дитячому майданчику.