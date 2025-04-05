Два роки вважався зниклим безвісти: на Луганщині поліг прикарпатець Струк Роман

У бою за Україну загинув калушанин, солдат Роман Струк, 1980 року народження.
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Пише Правда.іф з посиланням на очільника громади Андрія Найду.
На захист рідної Батьківщини хоробрий захисник став з перших днів повномасштабного вторгнення — 26.02.2022.
Вірно й самовіддано служив снайпером 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецького батальйону однієї з військових частин.
“Воїн вважався зниклим безвісти від 6.04.2023 року. На жаль, факт загибелі підтвердився. Встановлено, що Роман Струк, внаслідок отримання поранення, несумісного з життям, під час виконання бойового завдання із захисту України, відсічі й стримування збройної агресії ворога, загинув 6 квітня 2023 року на Луганщині”, – йдеться у повідомленні.