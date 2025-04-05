У Франківську чоловік чіплявся до неповнолітньої. Поліція розпочала перевірку

Поліція Івано-Франківська розпочала перевірку за фактом можливих неправомірних дій чоловіка щодо неповнолітньої.
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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф
“Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому зафіксовано спілкування невідомих осіб з чоловіком. У ході розмови йдеться про його можливу причетність до неправомірних дій щодо неповнолітньої дівчини.
Невдовзі до поліцейських надійшла заява від 17-річного мешканця Івано-Франківська, який був очевидцем неправомірних дій чоловіка. Поліцейські зареєстрували інформацію та розпочали перевірку”, – йдеться у повідомленні.
Встановлюють всі обставини події та осіб, зображених на відео, з метою надання подальшої правової кваліфікації.
Поліція Івано-Франківщини звертається до громадян:
“Якщо ви потерпіли від будь-яких неправомірних дій, просимо негайно повідомити про це на лінію «102» або за телефоном 099-124–5973”.