Пішов із життя ветеран війни з Городенківщини Гаврищук Ігор

Сьогодні, 5 квітня 2025 року, помер колишній військовий ЗСУ Гаврищук Ігор Васильович, 1976 р.н., житель села Рогиня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада територіальної громади.

З перших днів повномасштабного вторгнення московської орди пішов на захист України, більше року захищаючи рідну землю.

В одному з боїв отримав поранення і контузію та після лікування був відправлений на довготривалу реабілітацію додому.