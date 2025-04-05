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Диван на коліщатках в темній вітальні

Пішов із життя ветеран війни з Городенківщини Гаврищук Ігор

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 12:10
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Сьогодні, 5 квітня 2025 року, помер колишній військовий ЗСУ Гаврищук Ігор Васильович, 1976 р.н., житель села Рогиня.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада територіальної громади.

З перших днів повномасштабного вторгнення московської орди пішов на захист України, більше року захищаючи рідну землю.

В одному з боїв отримав поранення і контузію та після лікування був відправлений на довготривалу реабілітацію додому.

“В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині захисника.

Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають”, – йдеться у дописі.