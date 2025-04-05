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На Івано-Франківщині попрощаються із захисником Мар’яном Медиком

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 11:41
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Отинійська селищна територіальна громада повідомляє, що завтра, 6 квітня 2025 року, о 12 годині (зі сторони м. Коломия) на центральній площі селища Отинія відбудеться прощання із загиблим Захисником — Марʼяном Медиком, жителем села Торговиця.

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Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Після прощання тіло Героя буде доставлено до рідного дому в селі Торговиця.

“З глибоким сумом сповіщаємо, що в боях за свободу та незалежність України загинув молодий воїн, наш земляк — Медик Марʼян Михайлович, 20.09.2002 р.н.

Сапер 2-го саперно-інженерного відділення, інженерно-саперного взводу, інженерно-саперної роти батальйону підтримки військової частини А3120 Національної гвардії України — загинув 1 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Липці Харківської області”, – йдеться у дописі.

Йому було лише 22 роки…