На Надвірнянщині у ДТП травмувались двоє неповнолітніх. ФОТО

Прикарпатські поліцейські розслідують обставини ДТП, в якій травмувалися двоє підлітків.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Аварія, у якій травмувався 17-річний керманич мотоцикла та його 14 – річний пасажир, сталася в селі Гвізд, що на Надвірнянщині.

4 квітня близько 23:58 до Надвірнянського районного відділу поліції надійшло повідомлення про автопригоду.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

“Відомо, що 17-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Mustang», не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керування, в результаті чого допустив з’їзд з дороги та здійснив наїзд на металеву огорожу. Внаслідок автопригоди з травмами до лікувального закладу доставлено неповнолітнього водія та його 14 – річного пасажира”, – йдеться у дописі.

У водія відібрано кров для проведення експертизи на факт вживання алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають водіїв бути уважними під час їзди, дотримуйтеся безпечної швидкості та Правил дорожнього руху.