На Івано-Франківщині рятувальники витягнули тіло жінки з колодязя

Вечері 4 квітня рятувальники залучались для надання допомоги по витягуванню тіла жінки з криниці на території приватного господарства в селі Коршів, Коршівської ТГ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Повідомлення про подію надійшло на лінію 101 від працівників поліції.

По прибуттю до місця виклику працівники Служби порятунку підняли тіло жінки 1957 року народження на поверхню та передали працівникам поліції.

Обставини даної події встановлюються правоохоронцями.