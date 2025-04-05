У Франківську водій BMW не дотримувався ПДР і намагався втекти від патрульних

24-річного водія з ознаками сп’яніння притягнуто до адміністративної відповідальності.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“На вулиці Мазепи патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого не дотримувався правил дорожнього руху. Патрульні, увімкнувши проблискові маячки, подали кермувальнику звуковий сигнал для зупинки транспортного засобу. Водій, проігнорувавши законну вимогу патрульних, набрав швидкості, намагався втекти, та, зрештою був зупинений патрульними”, – йдеться у дописі.

Під час спілкування з 24-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на стан спʼяніння водій відмовився.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) та за ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.