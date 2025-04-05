Під час пожежі у Івано-Франківську врятували чоловіка. ФОТО

Пожежа у приватному будинку трапилася в Івано-Франківську на вулиці Національної Гвардії.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф

“4 квітня о 23:18 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку по вулиці Національної Гвардії в місті Івано-Франківську.

Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку і не допустили поширення вогню”, – йдеться у дописі

Під час пожежі рятувальники врятували чоловіка 1969 року народження. Вогнеборці винесли чоловіка з будівлі на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної служби.

Рятувальники просять дотримуватись правил безпеки, які допоможуть запобігти виникненню пожежі:

1. Не залишайте свічки без нагляду.

2. Не перевантажуйте електричні розетки.

3. Не паліть у ліжку.

4. Завжди майте під рукою вогнегасник.