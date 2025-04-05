Якою буде погода на Івано-Франківщині 5 квітня

Синоптики по Івано-Франківській області на вихідні (5-6 квітня) прогнозують хмарну та вітряну погода, в суботу дощ, в горах з мокрим снігом, в неділю сніг та мокрий сніг.

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Пише Правда.іф зпосиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря вночі 1-6⁰ тепла в суботу та 0-5⁰ морозу в неділю, вдень 9-14⁰ тепла в суботу та 1-6⁰ тепла в неділю.

На високогір’ї вдень 3-8⁰ тепла в суботу та 2-7⁰ морозу в неділю.

Зокрема 5 квітня в регіоні та обласному центрі Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, вранці та вдень значний дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний,7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

По місту: вночі 4-6° тепла, вдень 12-14° тепла.

По області: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 2 ° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

Медико-метеорологічні умови 3-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.