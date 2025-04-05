1390 орків та 67 артсистем: втрати росіян за минулу добу

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали :

-особового складу / personnel ‒ близько/ about 922340 (+1390) осіб / persons,

-танків / tanks ‒ 10541 (+13) од,

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21952 (+20) од,

-артилерійських систем / artillery systems – 25730 (+67) од,

-РСЗВ / MLRS – 1350 (+1) од,

-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1124 (+1) од,

-літаків / aircraft – 370 (+0) од,

-гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31778 (+105),

-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3130 (+0),

-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

-підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 42954 (+113) од,

-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3788 (+1)