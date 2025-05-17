Бійці ЗСУ вправно знищили російський гелікоптер Ка-52 “Алігатор”. ФОТО. ВІДЕО

Бійці Сил оборони України на одному з напрямків фронту уразили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 “Алігатор”. Унікальку операцію вдалося виконати за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплекса Bombus.

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Вполювати цінну ворожу техніку змогли воїни Сил спеціальних операцій підрозділу “Баліста”. Бійці опублікували відео вдалої операції на своїй сторінці в Instagram у п’ятницю, 16 травня, пише Oboz

Як видно на опублікованих кадрах, ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

“Ка-52″ Алігатор” спробував влаштувати “бойове патрулювання” над українськими полями. Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК “Bombus”. Влучна робота, холодний розрахунок і – черговий мінус у флоті окупантів. Працюємо далі!” – розповіли бійці ССО.