Коломия вдруге оголосила тендер на реконструкцію площі Скорботи за понад 34 мільйони гривень

У Коломиї хочуть реконструювати площу Скорботи в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка та Січових Стрільців. Очікувана вартість робіт — 34 736 932 гривні. Цей тендер оголошують вже вдруге.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку
Перший тендер був оголошений 5 березня 2025 року, проте тендер не відбувся. Нову закупівлю Управління комунального господарства Коломийської міської ради оголосило 9 травня. Аукціон запланований на 26 травня.
Згідно з документацією, підрядник має виконати такі роботи:
- розробити ґрунт і перевезти його, демонтувати гранітні плити;
- засипати вручну траншеї, пазухи котлованів і ям;
- улаштувати основу під фундаменти;
- вимостити територію бруківкою;
- облаштувати пандус;
- прокласти кабелі та встановити освітлення;
- вставности лавки, крісла-лаундж, накладні сидіння;
- декоративні металеві конструкції;
- висадити рослини: липа, дуб болотний, Ігра Ламарка, Парротія персидська та інші
Виконавця визначать за результатами відкритих торгів. Згідно з умовами закупівлі, завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2026 року. Розрахунок із виконавцем здійснюватиметься у повному обсязі післяоплатою протягом 30 календарних днів.