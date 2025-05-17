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Коломия вдруге оголосила тендер на реконструкцію площі Скорботи за понад 34 мільйони гривень

Автор: Оксана Марушкевич
17/05/2025 10:42
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У Коломиї хочуть реконструювати площу Скорботи в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка та Січових Стрільців. Очікувана вартість робіт — 34 736 932 гривні. Цей тендер оголошують вже вдруге.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

Перший тендер був оголошений 5 березня 2025 року, проте тендер не відбувся. Нову закупівлю Управління комунального господарства Коломийської міської ради оголосило 9 травня. Аукціон запланований на 26 травня.

Згідно з документацією, підрядник має виконати такі роботи:

  • розробити ґрунт і перевезти його, демонтувати гранітні плити;
  • засипати вручну траншеї, пазухи котлованів і ям;
  • улаштувати основу під фундаменти;
  • вимостити територію бруківкою;
  • облаштувати пандус;
  • прокласти кабелі та встановити освітлення;
  • вставности лавки, крісла-лаундж, накладні сидіння;
  • декоративні металеві конструкції;
  • висадити рослини: липа, дуб болотний, Ігра Ламарка, Парротія персидська та інші

Виконавця визначать за результатами відкритих торгів. Згідно з умовами закупівлі, завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2026 року. Розрахунок із виконавцем здійснюватиметься у повному обсязі післяоплатою протягом 30 календарних днів.