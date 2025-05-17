Коломия вдруге оголосила тендер на реконструкцію площі Скорботи за понад 34 мільйони гривень

У Коломиї хочуть реконструювати площу Скорботи в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка та Січових Стрільців. Очікувана вартість робіт — 34 736 932 гривні. Цей тендер оголошують вже вдруге.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

Перший тендер був оголошений 5 березня 2025 року, проте тендер не відбувся. Нову закупівлю Управління комунального господарства Коломийської міської ради оголосило 9 травня. Аукціон запланований на 26 травня.

Згідно з документацією, підрядник має виконати такі роботи:

розробити ґрунт і перевезти його, демонтувати гранітні плити;

засипати вручну траншеї, пазухи котлованів і ям;

улаштувати основу під фундаменти;

вимостити територію бруківкою;

облаштувати пандус;

прокласти кабелі та встановити освітлення;

вставности лавки, крісла-лаундж, накладні сидіння;

декоративні металеві конструкції;

висадити рослини: липа, дуб болотний, Ігра Ламарка, Парротія персидська та інші

Виконавця визначать за результатами відкритих торгів. Згідно з умовами закупівлі, завершити роботи підрядник має до 31 грудня 2026 року. Розрахунок із виконавцем здійснюватиметься у повному обсязі післяоплатою протягом 30 календарних днів.