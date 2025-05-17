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На Сумщині російські військові атакували рейсовий автобус: 9 загиблих, 4 поранених

Автор: Оксана Марушкевич
17/05/2025 10:19
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Поблизу міста Білопілля Сумської області російські війська атакували рейсовий автобус безпілотником типу “Ланцет”. За попередньою інформацією, загинули дев’ятеро людей, ще четверо – поранені.

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Повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров

 “Ворог вдарив по цивільному транспорту. Постраждали пасажири.

На місце події терміново виїхали медики та рятувальні служби. Постраждалим надають допомогу”, – йдеться у дописі.