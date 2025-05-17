Якою буде погода на Івано-Франківщині 17 травня

Синоптики прогнозують 17 травня по місту Івано-Франківську та області хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 1-3°, вдень 12-14° тепла.

По області: вночі 1-6°, вдень 9-14° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км.