У Франківську гурт “KARNA” зіграв концерт на підтримку військових Азову ФОТОРЕПОРТАЖ

У п’ятницю, 16 травня, в Івано-Франківську на Промприладі виступив гуцул-метал гурт “KARNA” з концертом “Паті на Прикарпатті 2.0”

Сотні шанувальників року зібралися в середмісті, аби послухати легендарний франківський гурт, пише Правда ІФ.

Організатором концерту виступив Citadel brewpub

Концерт гурту Карна на Промприладі 16 травня 2025 року

Зі сцени лунали пісні: “Ті що танцюють на голові, Вітролом, Високий перевал, Мама Галичина, Маленька, Моя мила, Аркан, Про Стефана, Паті на Прикарпатті”.

Посеред концерту гурт влаштував благодійний аукціон на підтримку підтримку 12 бригади спеціального призначення полку «Азов», в якій служить менеджер команди Руслан Богун.

Аукціон на підтрику Азову

Зокрема, для українських захисників вдалося виручити близько 200 000 гривень.

Цьогоріч на концерах гурту “KARNA” вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень для військових.

Фоторепортаж Богдана Савлюка