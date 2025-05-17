Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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17 травня – День науки
– 105 років від дня народження канцлера-мітрата о. Романа-Андрія Кияка (1920-1998), греко-католицького священника, богослова і проповідника.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.