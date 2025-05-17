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910 орків та 96 одиниць автомобільної техніки: втрати росіян станом на 17 травня

Автор: Оксана Марушкевич
17/05/2025 08:11
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.25, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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