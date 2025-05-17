910 орків та 96 одиниць автомобільної техніки: втрати росіян станом на 17 травня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.25, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно склали:
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-особового складу / personnel ‒ близько/ about 972600 (+910) осіб / persons,
-танків / tanks ‒ 10831 (+6) од,
-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22553 (+7) од,
-артилерійських систем / artillery systems – 27942 (+34) од,
-РСЗВ / MLRS – 1386 (+1) од,
-засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1167 (+0) од,
-літаків / aircraft – 372 (+0) од,
-гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 36278 (+155),
-крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3197 (+0),
-кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
-автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 48809 (+96) од,
-спеціальна техніка / special equipment ‒ 3892 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!