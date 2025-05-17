Відомо, скільки депутатів і посадовців з громад Франківщини боронять Україну на війні з Росією

137 депутатів та працівників міських, селищних та сільських рад Івано-Франківщини боронять Україну на війні проти Росії у складі Сил оборони. Суспільне також дослідило, скільки посадовців демобілізувалися та віддали життя на фронті.

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Аби дізнатися цю інформацію, Суспільне надіслало інформаційні запити у 62 громади Івано-Франківської області. Відповіді надали у 59, тому опублікована в цьому матеріалі кількість може змінюватися.

Скільки депутатів та працівників міських рад Івано-Франківщини мобілізувалися до війська

Станом на березень 2025 року у війську служать 79 посадовців міських рад Івано-Франківської області. З них 20 — депутати.

Скільки депутатів та працівників міських рад Івано-Франківщини служать у Силах оборони станом на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Найбільша кількість чинних військовослужбовців — серед депутатів та працівників виконавчих органів двох міських громад області:

Надвірнянська громада — мобілізувалися четверо депутатів та 22 працівники міськради;

Івано-Франківська громада — мобілізувалися четверо депутатів та 19 працівників міськради.

Також із Тлумацької міської ради нині захищають країну четверо депутатів, двоє членів виконавчого комітету та двоє працівників.

Жоден посадовець Галицької, Рогатинської та Снятинської міських рад наразі не перебуває на військовій службі.

До березня 2025 року 32 працівники та депутати міських рад, які були у війську, демобілізувалися. В Івано-Франківській міськраді зазначили, що п’ятеро працівників виконавчих органів повернулися до своїх повноважень, у Коломийській міськраді — четверо.

Скільки депутатів та працівників міських рад Івано-Франківщини демобілізувалися станом на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Під час бойових завдань на фронті полягли двоє депутатів міських громад з Івано-Франківщини, а також колишній міський голова Тлумача.

Скільки депутатів та працівників міських рад Івано-Франківщини загинули на війні з Росією. Суспільне Івано-Франківськ

Хто саме:

депутат Галицької міськради Артур Пірус, який служив під час АТО/ООС у складі “Азову” та 50 полку Нацгвардії України. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік знову став на захист країни. Артур Пірус прийняв свій останній бій 27 березня 2023 року в селі Шипилівка на Луганщині;

Загиблий на війні депутат Галицької міськради Артур Пірус. Facebook/Галицька територіальна громада

депутат Коломийської міськради Любомир Бордун, який також був керівником управління освіти у громаді (2016-2022 роки). Чоловік воював у складі 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, брав участь у боях за Сіверськодонецьк. Загинув 23 вересня 2022 року на Бахмутському напрямку.

Полеглий на фронті депутат Коломийської міськради Любомир Бордун. Facebook/Богдан Станіславський

Окрім того, 2 серпня 2022 року в російсько-українській війні загинув колишній міський голова Тлумача Роман Круховський. Він очолював громаду у 2016-2020 роках. Круховський став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спочатку боєць служив у роті охорони, з 10 травня 2022 року — у складі 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Роман Круховський поліг на Бахмутському напрямку.

Колишній міський голова Тлумача Роман Круховський. Facebook/Тлумацька міська рада

Долинська міськрада не надала Суспільному відповідь на питання про те, скільки їхніх депутатів та працівників мобілізувалися, звільнилися зі служби чи загинули на фронті.

Скільки депутатів та працівників селищних рад Прикарпаття служать у війську

Наразі 34 посадовці селищних рад Івано-Франківської області стоять на захисті країни. З них 15 — це депутати.

Скільки депутатів та працівників селищних рад Івано-Франківщини воюють за Україну станом на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Найбільша кількість чинних військовослужбовців — серед депутатів та працівників виконавчих органів Делятинської та Вигодської громад (по троє депутатів та по двоє працівників з кожної селищної ради).

До березня 2025 року 28 працівників та депутатів селищних рад звільнилися зі служби.

Скільки депутатів та працівників селищних рад Івано-Франківщини демобілізувалися станом на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Жоден посадовець Богородчанської, Букачівської, Верховинської, Войнилівської, Гвіздецької, Єзупільської, Отинійської, Рожнятівської, Солотвинської та Чернелицької селищних рад наразі не перебуває на військовій службі.

На передовій загинули четверо посадовців Вигодської, Войнилівської, Ланчинської та Перегінської селищних громад.

Скільки депутатів та працівників селищних рад Івано-Франківщини загинули у російсько-українській війні станом на березень 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Зокрема це:

52-річний правозахисник, учасник АТО та депутат Вигодської селищної ради Анатолій Вертепний, який також був головою громадської організації “Вигодська спілка учасників бойових дій”. Чоловік поліг 5 квітня 2023 року під час бойового завдання поблизу Бахмута;

Полеглий на війні депутат Вигодської громади Анатолій Вертепний. Facebook/Вигодська селищна рада

30-річний депутат Войнилівської ради Назар Гецко, який воював з 2014 року і поліг 15 лютого 2023 в бою на Запоріжжі;

Депутат Войнилівської громади та військовослужбовець Назар Гецко. Facebook/Войнилівська громада

учасник АТО/ООС та депутат Ланчинської селищної ради Роман Кузьмин, який служив добровольцем у 80 десантно-штурмовій бригаді та прийняв свій останній бій 3 липня 2022 року на Луганщині;

Учасник АТО/ООС та депутат Ланчинської селищної ради Роман Кузьмин. Facebook/Надія Данилюк

учасник АТО/ООС, військовослужбовець та депутат Перегінської ради Богдан Мельник, який загинув 21 лютого 2025 року через влучання російського FPV-дрона на Сумщині.

Загиблий у російсько-українській війні депутат Перегінської селищної ради Богдан Мельник. Facebook/Перегінська ОТГ

Окрім того, з 2024 року вважається безвісти зниклим один працівник Вигодської селищної ради.

Скільки посадовців сільських рад Івано-Франківщини стали на захист України

Станом на березень 2025 року на військовій службі перебувають 24 посадовці сільських громад Івано-Франківської області. З них дванадцятеро — це депутати сільрад.

Скільки депутатів та працівників сільських рад Івано-Франківщини воюють у Силах оборони станом на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

Найбільша кількість чинних військових у Загвіздянській громаді — двоє депутатів та двоє працівників виконавчих органів.

Ще 25 посадовців сільських рад демобілізувалися. Жоден депутат чи працівник Витвицької, Коршівської, Космацької, Нижньовербізької, Переріслянської та Ямницької громад наразі не перебуває на військовій службі.

Скільки депутатів та працівників сільських рад Івано-Франківщини демобілізувалися станом на березень 2025. Суспільне Івано-Франківськ

За Україну віддали життя двоє працівників сільських громад з Івано-Франківщини.

Хто саме:

Юрій Джус — головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціальної роботи Загвіздянської ради, який народився 20 квітня 1990 року. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до лав Нацгвардії України. 1 квітня 2023 року Юрій Джус загинув під час мінометного обстрілу біля села Шипилівка на Луганщині;

Працівник Загвіздянської сільської ради Юрій Джус, який загинув на війні проти Росії. Загвіздянська громада

Микола Максимчук, який був учасником Революції гідності, брав участь в АТО/ООС з 2014 до 2018 року, а також працював інспектором з екології та цивільного захисту населення у Космацькій громаді. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік пішов добровольцем на фронт, воював у “гарячих” точках у складі батальйону Нацгвардії оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. 1 червня 2022 року Микола Максимчук потрапив під російський обстріл, після якого його понад рік вважали зниклим безвісти. У червні 2023 року його тіло змогли ідентифікувати та поховати у Космачі.

Інспектор з екології та цивільного захисту населення Космацької сільської ради Микола Максимчук. Facebook/Космацька громада

Матеївецька та Угринівська сільради не надали Суспільному інформацію щодо депутатів та працівників, які служать у війську, демобілізувалися та загинули на фронті.