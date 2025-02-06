Дрібний дощ із переходом у мокрий сніг: на Прикарпатті 26 одиниць техніки розчищували дороги

Проїзд дорогами державного значення Івано-Франківщини станом на 8:00 6 лютого забезпечений. Ситуація – під постійним контролем Служби відновлення в області.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

Для проведення необхідних протиожеледних заходів на підрядному підприємстві станом на 6:00 задіяли 26 одиниць техніки та 37 робітників.

Роботи з обробки доріг протиожеледною сумішшю тривають. Особливу увагу дорожники приділяють аварійно-небезпечним ділянкам. Перехрестя, круті повороти, мости, шляхопроводи, пішохідні переходи, підйоми/спуски підсипають протиожеледними матеріалами.

Погодні умови мінливі в різних регіонах Івано-Франківщини. В рівнинних районах минулої ночі і вранці 6 лютого падав дрібний дощ із переходом у мокрий сніг. Така ситуація небезпечна тим, що на дорожньому покритті утворюється тонкий льодяний шар. У гірській місцевості падав сніг.

Нагадуємо, що погоду цими днями формує холодне повітря з Арктики. За прогнозом синоптиків температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.

У високогір’ї Карпат: 0-5° морозу. Туман із видимістю на автошляхах 100-500 м, на дорогах ожеледиця.

За інформацією просять звертатися за номерами телефону диспетчерів Служби відновлення: 067-340-39-62, або на Цілодобову гарячу лінію: 067-400-60-80.