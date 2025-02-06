У Франківську відкриють пам’ятні дошки двом загиблим воїнам

6 лютого, в Івано-Франківську відкриють дві анотаційні дошки полеглим захисникам Павлу Мокловичу та Ігорю Пащенюку.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа
Пам’ятні знаки освятять на фасаді Ліцею №24 (вул. Хіміків, 1). Саме тут, у свій час, навчалися захисники.
- Павло Моклович, захисник України, солдат гранатометного взводу 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України.
- Ігор Пащенюк, захисник України, солдат медичного відділення 419-го окремого стрілецького батальйону військової частини А-4809 Збройних сил України.
Початок заходу о 14:30 годині.