У Франківську відкриють пам’ятні дошки двом загиблим воїнам

6 лютого, в Івано-Франківську відкриють дві анотаційні дошки полеглим захисникам Павлу Мокловичу та Ігорю Пащенюку.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа

Пам’ятні знаки освятять на фасаді Ліцею №24 (вул. Хіміків, 1). Саме тут, у свій час, навчалися захисники.

Павло Моклович, захисник України, солдат гранатометного взводу 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України.

Ігор Пащенюк, захисник України, солдат медичного відділення 419-го окремого стрілецького батальйону військової частини А-4809 Збройних сил України.

Початок заходу о 14:30 годині.