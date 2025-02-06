На Франківщині зустрінуть траурний кортеж з тілом полеглого воїна Дмитра Зінов’єва

6 лютого у Верховинському районі оголошено день жалоби у звʼязку із загибеллю захисника України – Зінов’єва Дмитра, уродженця села Білоберізка.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Верховинську районну державну адміністрацію.
Зустріч Героя відбудеться також сьогодні:
О 14:20⁰⁰год траурний кортеж вирушить з Кривопільського перевалу
О 15:00год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні.
Після панахиди скорботний кортеж з тілом Героя вирушить до рідного села Білоберізка.
Жителів району просять зустріти траурний кортеж з тілом Дмитра Зінов’єва з національною символікою, лампадками та квітами.
Чин похорону відбудеться завтра 07 лютого об 11:00 в с.Білоберізка.