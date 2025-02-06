Немає підстав, щоб закривати школи на карантин, — Марцінків

Мер Івано-Франківська повідомив, що ситуація із захворюваністю у школах міста загострюється, однак поки немає офіційних підстав для запровадження карантину.

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Про це 6 лютого в ефірі радіо “Західний полюс” сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“Того року у нас не було такої ситуації, бо були довгі канікули. Тоді батьки скаржилися, але нам вдалося уникнути закриття шкіл. Цього року швидше розпочалося навчання, відповідно і ситуація загострюється. Немає звернення санепідслужби щодо карантину, тому підстав для закриття шкіл немає”, — зазначив міський голова.

Водночас мер наголосив, що кожен навчальний заклад має автономію у прийнятті рішень про дистанційне навчання.

Нагадаємо, ліцей №18 та Вовчинецька гімназія тимчасово перейшли на онлайн-навчання. Деякі школи відправили окремі класи на канікули.