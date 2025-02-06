Макрон: Перші Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну

Перші французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000-5F сьогодні прибули в Україну.

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Про це сказав президент Франції Мануель Макрон і його слова наводить Міністр оборони країни в X, пише MILITARNYI

“З українськими пілотами на борту, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер вони братимуть участь у захисті українського неба”, – поділився подробицями він.

За даними видання RTL, Україна загалом попросила передати 12 Mirage 2000-5F для забезпечення нагальних потреб Повітряних Сил ЗСУ.

Однак ця інформація офіційно не підтверджена. Доприкладу ще у жовтні в Avionslegendaires.net. повідомляли, що Франція передасть Україні від дванадцяти до двадцяти таких винищувачів у межах військової допомоги.

Достеменно відомо, що перша група льотчиків та авіаційних техніків завершили підготовку на цей тип багатоцільових бойових літаків наприкінці грудня минулого року.

Оглядач французької допомоги для України French Aid to Ukraine у своєму Х (колишній Twitter) розповів, що навчання українців на Mirage 2000-5F тривало шість місяців.