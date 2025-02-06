Нові виклики в роботі громад: непередбачувані рішення центральної влади та нестабільність фінансування

Відбулись загальні збори Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України, у яких взяли участь керівники прикарпатських міських, селищних і сільських громад. А перед тим провели засідання правління Івано-Франківського РВ АМУ.

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Модерував збори голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Відкриваючи зібраня, Руслан Марцінків подякував Асоціації міст України за належну роботу щодо відстоювання інтересів громад, а також наголосив: «Сьогодні відбуваються події, які говорять про те, що місцеве самоврядування є під тиском. Місцеве самоврядування і так втратило великі суми коштів від вилучення з місцевих бюджетів «силового» ПДФО, відновлення реверсної дотації… А зараз ще також йде намагання дискредитувати його і відповідно підготувати ґрунт до можливих майбутніх виборів. Ми не знаємо, коли буде справедливий мир, тому навпаки треба єднатися та разом вирішувати проблеми, допомагати війську. Натомість почалися якісь такі процеси, ігри, де основною складовою є місцеве самоврядування… Так, місцеве самоврядування залишилося єдиним у державі, яке має свою позицію, може її відстоювати, і не всім це подобається. Надзвичайно важливо, щоб сьогодні ми, як ніколи, були єдиними й спільно працювали задля інтересів України».

Керівники громад під час зборів підняли низку актуальних питань для місцевого самоврядування. Зосібна голова Рожнятівської громади Василь Рибчак запропонував провести зустріч голів муніципалітетів Івано-Франківщини з парламентарями і керівництвом Державної екологічної інспекції Карпатського округу з огляду на ситуацію, що склалася із штрафами органів місцевого самоврядування щодо самовільного зрізання зелених насаджень. «Кожен має робити свою роботу, передовсім потрібно провести розслідування по факту і покарати винних. Органи місцевого самоврядування не можуть брати на себе відповідальність у вигляді штрафу за кожне самовільно зрізане дерево», – підкреслив він.

А голова Печеніжинської громади Ігор Довірак запропонував скасувати поправку до Лісового кодексу України (Стаття 107., ч. 2), а саме: «Шкода, заподіяна лісу, не наданому в користування, у разі невстановлення осіб, винних у заподіянні шкоди, відшкодовується органом місцевого самоврядування, у межах території якого знаходиться ліс, якому була заподіяна шкода.

Ігор Довірак наголосив: «З огляду на чинність цієї поправки на органи місцевого самоврядування накладають чималі стягнення через шкоду, завдану лісовому господарству, вчинену громадянами на території земель комунальної власності громади. А того, хто вчинив самовільну порубку дерев, неможливо встановити, тому штрафують громади».

Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук у розмові з журналістами підсумував: «Команда Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України на загальних зборах підбила підсумки 2024 року та разом із керівниками громад визначила пріоритетні завдання на 2025 рік.

Серед ключових напрямків – зміцнення місцевого самоврядування, розвиток територіальних громад та розширення співпраці з міжнародними партнерами. Українські громади сьогодні мають значну підтримку за кордоном, і цей ресурс необхідно максимально використовувати з метою їхнього розвитку.

Зокрема, ініційовано створення фонду підтримки місцевих ініціатив «Спільними зусиллями», який, імовірно, стане інструментом фінансової підтримки організацій громадянського суспільства, що працюють на теренах Івано-Франківської області. Його мета – надання фінансової допомоги для реалізації ідей, спрямованих на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Констатуємо й факт, що минулий рік був надзвичайно складним для місцевого самоврядування. І вже на початку 2025 року громади стикаються з новими серйозними викликами: непередбачуваними рішеннями центральної влади та нестабільністю фінансування.

Такі дії створюють додаткові труднощі в роботі громад, але ми залишаємося прихильниками конструктивного діалогу та пошуку спільних рішень. Оскільки взаємна підтримка допоможе подолати ці виклики. Попри всі труднощі, громади продовжують розвивати економіку, підтримують військо, відновлюють інфраструктуру та наближають нашу перемогу. Спільними зусиллями будуємо сильні громади!

Учасники загальних зборів Івано-Франківського РВ АМУ наголосили на ефективній роботі Асоціації міст України щодо відстоювання інтересів громад на регіональному та національному рівнях. Також лідери прикарпатських громад підтримали звернення правління АМУ до Президента України Володимира Зеленського, де закликали захистити права громадян на місцеве самоврядування, демократію та справедливість. Асоціація міст України наводить приклади тиску на голів невеликих громад уже в січні 2025 року та зазначає про попередні звернення про порушення законодавства, процедур і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами щодо представників місцевого самоврядування. На жаль, приклади тиску на місцеве самоврядування є вже також і в Івано-Франківській області.

«Системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади й Україну в цілому, а отже призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до нашої Перемоги.

Місцеве самоврядування є основою демократії та важливою частиною захисту незалежності України під час повномасштабного вторгнення, сильним місцевим самоврядуванням ми відрізняємось від путінської росії», – йдеться у зверненні.

У межах заходу Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків вручив грамоти експертам Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України: Світлані Івасишин за розвиток молодіжної політики в органах місцевого самоврядування і Тарасу Малишівському за вагомий внесок у розвиток аналітичної діяльності в органах місцевого самоврядування та прийняття рішень на основі даних.