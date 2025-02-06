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Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада віддасть шану загиблому захиснику Володимиру Юрчишину

Автор: Lilia
06/02/2025 13:00
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Сьогодні, 6 лютого, Калуська громада зустрічає свого Героя – молодшого сержанта Володимира Юрчишина, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду

О 16:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

  • Івано-Франківська;
  • Бандери;
  • Грушевського;
  • Винниченка;
  • пр-т Лесі Українки;
  • Б. Хмельницького, 66 (заїзд у двір);
  • Молодіжна;
  • Литвина;
  • Січових Стрільців
  • Євшана;
  • Європейська;
  • ПК «Мінерал».

Парастас о 16:45.

Чин похорону розпочнеться завтра, 7 лютого, о 12:00 в ПК «Мінерал».

О 12:30 – виїзд траурної колони у село Сівка-Калуська.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

  • Європейська;
  • б-в. Незалежності;
  • пр-т. Лесі Українки;
  • Б. Хмельницького;
  • Заїзд у с. Сівка-Калуська зі сторони с. Кропивник;
  • Сівка Калуська – заїзд до рідної домівки Героя по вул. Січових Стрільців, 36.

Відправа – у Храмі УГКЦ Св. Архистратига Михаїла с. Сівка-Калуська.

Поховають Героя Володимира Юрчишина на кладовищі рідного села Сівки -Калуської.