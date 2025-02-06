Калуська громада віддасть шану загиблому захиснику Володимиру Юрчишину

Сьогодні, 6 лютого, Калуська громада зустрічає свого Героя – молодшого сержанта Володимира Юрчишина, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду

О 16:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

Івано-Франківська;

Бандери;

Грушевського;

Винниченка;

пр-т Лесі Українки;

Б. Хмельницького, 66 (заїзд у двір);

Молодіжна;

Литвина;

Січових Стрільців

Євшана;

Європейська;

ПК «Мінерал».

Парастас о 16:45.

Чин похорону розпочнеться завтра, 7 лютого, о 12:00 в ПК «Мінерал».

О 12:30 – виїзд траурної колони у село Сівка-Калуська.

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

Європейська;

б-в. Незалежності;

пр-т. Лесі Українки;

Б. Хмельницького;

Заїзд у с. Сівка-Калуська зі сторони с. Кропивник;

Сівка Калуська – заїзд до рідної домівки Героя по вул. Січових Стрільців, 36.

Відправа – у Храмі УГКЦ Св. Архистратига Михаїла с. Сівка-Калуська.

Поховають Героя Володимира Юрчишина на кладовищі рідного села Сівки -Калуської.