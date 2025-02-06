Калуська громада віддасть шану загиблому захиснику Володимиру Юрчишину

Сьогодні, 6 лютого, Калуська громада зустрічає свого Героя – молодшого сержанта Володимира Юрчишина, який загинув, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду
О 16:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ.
Маршрут пролягатиме вулицями міста:
- Івано-Франківська;
- Бандери;
- Грушевського;
- Винниченка;
- пр-т Лесі Українки;
- Б. Хмельницького, 66 (заїзд у двір);
- Молодіжна;
- Литвина;
- Січових Стрільців
- Євшана;
- Європейська;
- ПК «Мінерал».
Парастас о 16:45.
Чин похорону розпочнеться завтра, 7 лютого, о 12:00 в ПК «Мінерал».
О 12:30 – виїзд траурної колони у село Сівка-Калуська.
Маршрут пролягатиме вулицями міста:
- Європейська;
- б-в. Незалежності;
- пр-т. Лесі Українки;
- Б. Хмельницького;
- Заїзд у с. Сівка-Калуська зі сторони с. Кропивник;
- Сівка Калуська – заїзд до рідної домівки Героя по вул. Січових Стрільців, 36.
Відправа – у Храмі УГКЦ Св. Архистратига Михаїла с. Сівка-Калуська.
Поховають Героя Володимира Юрчишина на кладовищі рідного села Сівки -Калуської.