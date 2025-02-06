Дослідження Європейської ініціативи ВООЗ (COSI) показало, що кожна п’ята дитина в Україні має надлишкову масу тіла.

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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає Правда.іф

В Україні провели перше дослідження поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку.

Дані збігаються із середньоєвропейськими показниками.

22,96% дітей 6-8 років мають надлишкову масу тіла (із них у 9,13% – ожиріння, а 2,63% – важке ожиріння).

Хлопчики більш схильні до проблем з вагою: показники надлишкової маси тіла у них сягають 25,24% проти 20,72% у дівчат.

Свіжі фрукти щодня їдять лише 55,3% дітей, а овочі — 41,4%.

20,3% дітей щодня вживають цукровмісні напої, 17,8% – солодкі закуски.

Діти мають недостатню фізичну активність: третина або взагалі не займаються, або витрачають менш як годину на тиждень на високоінтенсивні фізичні навантаження.

54,4% учнів проводять понад дві години за гаджетами у будні, а у вихідні дні – 83,4%.

Детальніше про результати дослідження читайте на нашому сайті: https://bit.ly/4goP1dD

Опитування проводили у 187 школах 20 регіонів України

Дослідження проводили серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та представників закладів освіти в усіх регіонах України, крім окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 р. по лютий 2024 р. Серед опитаних у 187 школах 20 регіонів України 3557 – діти та 3601 – батьки.

Дослідження проводилося на замовлення Міністерства охорони здоровʼя, за координації Центру громадського здоровʼя. Збір даних реалізовано громадською організацією «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» за фінансової підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та GFA Consulting Group GmbH в межах Українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я», технічної підтримки офісу ВООЗ в Україні, Європейського офісу ВООЗ.