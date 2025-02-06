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У Франківську 69-річний водій в’їхав у електроопору

Автор: Lilia
06/02/2025 13:36
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ДТП трапилась на вулиці Мазепи в Івано-Франківську. Патрульні склали адмінматеріали на водія з ознаками спʼяніння, що пошкодив комунальне майно.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передє Правда.іф

“Учора патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Мазепи. Екіпаж, що прибув на місце пригоди встановив: 69-річний водій автомобіля Audi не дотримався безпечного швидкісного режиму, не був уважним за кермом та допустив наїзд на електроопору. Спілкуючись з водієм патрульні помітили ознаки спʼяніння. Водій пройшов освідування у медичному закладі, де лікар підтвердив факт спʼяніння”, – йдеться у дописі

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння)

“Водії, будьте відповідальними та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху”, – застерігають патрульні.