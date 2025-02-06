Нацвідбір на “Євробачення 2025”: як проголосувати в додатку “Дія” та за допомогою СМС

Фінал національного відбору на “Євробачення 2025” відбудеться 8 лютого о 18:30.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Проголосувати за фаворита можна в додатку “Дія” та за допомогою СМС, передає Суспільне Культура.
Як проголосувати в додатку “Дія”
Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку “Дія” зможуть всі охочі віком від 14 років.
Для цього буде потрібно зайти в застосунок “Дія”, в розділі “Сервіси” обрати “Опитування” та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.
Опитування в Дії реалізує Мінцифра спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і Суспільним Мовленням.
Голосування за допомогою СМС
Абоненти мобільних операторів повинні відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.
З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.
Про початок і закінчення голосування в ефірі Суспільне Культура глядачів повідомлять ведучі шоу.
Таке рішення покликане забезпечити максимальну участь громадськості у виборі переможця.
Порядок виступів учасників у фіналі національного відбору 2025:
- Влад Шериф — Wind of change
- Абіє — “Дім”
- MOLODI — my sea
- Future Culture — Waste My Time
- Маша Кондратенко — No Time to Cry
- KHAYAT — HONOR
- FIЇNKA — “Культура”
- KRYLATA — STAY TRUE
- Ziferblat — Bird of Pray
- ДК Енергетик — “Сіль”