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Нацвідбір на “Євробачення 2025”: як проголосувати в додатку “Дія” та за допомогою СМС
Диван на коліщатках в темній вітальні

Нацвідбір на “Євробачення 2025”: як проголосувати в додатку “Дія” та за допомогою СМС

Автор: Олег Мамчур
06/02/2025 13:51
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Фінал національного відбору на “Євробачення 2025” відбудеться 8 лютого о 18:30.

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Проголосувати за фаворита можна в додатку “Дія” та за допомогою СМС, передає Суспільне Культура.

Як проголосувати в додатку “Дія”

Взяти участь в онлайн-опитуванні у застосунку “Дія” зможуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього буде потрібно зайти в застосунок “Дія”, в розділі “Сервіси” обрати “Опитування” та віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Опитування в Дії реалізує Мінцифра спільно з Міністерством культури та стратегічних комунікацій України і Суспільним Мовленням.

Голосування за допомогою СМС

Абоненти мобільних операторів повинні відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.

Про початок і закінчення голосування в ефірі Суспільне Культура глядачів повідомлять ведучі шоу.

Таке рішення покликане забезпечити максимальну участь громадськості у виборі переможця.

Порядок виступів учасників у фіналі національного відбору 2025:

  • Влад Шериф — Wind of change
  • Абіє — “Дім”
  • MOLODI — my sea
  • Future Culture — Waste My Time
  • Маша Кондратенко — No Time to Cry
  • KHAYAT — HONOR
  • FIЇNKA — “Культура”
  • KRYLATA — STAY TRUE
  • Ziferblat — Bird of Pray
  • ДК Енергетик — “Сіль”