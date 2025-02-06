ЗСУ розпочали новий наступ у Курській області?

Російські військкори помітили новий тактичний знак. Пише Телеграф

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Учетвер, 7 лютого, на річницю початку операції на Курщині з’явилась інформація, що нібито Збройні Сили України почали потужний наступ на цьому напрямку. І за кілька годин активних бойових дій мали певний успіх.

Про це пишуть пропагандистські пабліки РФ. Офіційного підтвердження з обох сторін ще не було, окрім заяви російського командира добровольчого формування “Ахмат” Апті Алаудінова.

“”Ахмат” на Курщині не видно, але всіляко допомагаємо”, — сказав він.

За даними російських військкорів, наразі йдуть важкі в районі Махнівки та села Уланок Курської області. Деякі пабліки стверджують, що колону ЗСУ нібито розбито біля вищевказаного села, а деякі навпаки — українські військові захопили населений пункт.

Мережею шириться інформація, що мета удару — повернути Черкаську Конопельку, вийти в тил та забезпечити трасу для постачання із Сум. На тлі цього російські пабліки вже пишуть, що нібито ЗСУ обійшли Черкаську Конопельку.

Військкори наголошують, що для цього “наступу” ЗСУ нібито залучити “прибиральник мін”, танки та бронетехніку. Попередньо, близько 10 ББМ, чотири танки та два трали. Йдеться щонайменше про 500 осіб трьох батальйонів.

До того ж пропагандистські канали почали писати, що ЗСУ у Харківській та Чернігівській області отримали новий тактичний знак — білий квадрат.

Зауважимо, що уся вище викладена інформація наразі не підтверджувалась офіційними українськими джерелами, її більшість поширюється роськими ЗМІ та телеграм-каналами. До того ж росіяни стверджують, що ЗСУ атакує Курщину “колонами на техніці НАТО”.