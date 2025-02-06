Укриття, шкільні автобуси, доплати вчителям: як профінансують освіту у 2025 році

В Державному бюджеті на 2025 рік закладено рекордні 194,3 млрд грн на освіту та науку, що дасть змогу збільшити фінансування всіх пріоритетних освітніх напрямів.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, в цьому році на укриття у школах виділено вчетверо більше коштів, ніж у 2024 році – 6,2 млрд грн. А на протипожежний захист – уперше виділено кошти в розмірі 500 млн грн.

“Сьогодні наша країна живе в умовах постійних ракетних атак. Тому безпека кожного українця, і насамперед наших дітей – це головний пріоритет держави. На жаль, війна показала, що в частині закладів освіти або зовсім немає бомбосховищ, або вони не є придатними для перебування у них дітей. Але все одно вони використовуються, попри їхній стан. І це питання необхідно терміново виправляти. Першочергове завдання для уряду, для парламенту, всіх депутатів від партії “Слуга Народу” – зробити навчальний процес безпечним та комфортним”, – розповіла Олена Шуляк.

За її словами, гроші будуть перераховані місцевим громадам, на балансі яких перебувають школи. Зокрема дотації з держбюджету отримають в першу чергу військові ліцеї та ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою; школи та профтехи з не менш як 200 учнями, або школи та профтехи з менш як 200 учнями, якщо це єдиний заклад у громаді з очною або дистанційною формами освіти, де вчитимуться учні двох і більше закладів.

Очільниця “Слуги Народу” зазначила, що на закупівлю шкільних автобусів передбачено1,6 млрд грн. Це дозволить школам закупити понад 600 автобусів, що загалом дасть змогу підвозити понад 30 тис. учнів.

Ще одним пріоритетним напрямком, за словами Олени Шуляк, є забезпечення учнів 1-4 класів безкоштовним гарячим харчуванням. Для цього держава виділяє щонайменше 2,8 млрд грн. І партія “Слуга Народу” буде працювати над тим, щоб в майбутньому забезпечити гарячим харчуванням усіх школярів – як початкових, так середніх і старших класів.

Парламентарка додала, що фінансування Нової української школи за останні два роки збільшено майже вдвічі – 2,15 млрд грн, порівнюючи з 1,5 млрд у 2024 році. На ці кошти вдасться закупити обладнання, засоби навчання для шкіл, а також забезпечити професійний розвиток учителів.

Нагадаємо, раніше голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк заявляла, що в 2025 році педагоги в українських школах отримуватимуть надбавки в 1000 грн “на руки”. Вже з вересня, тобто з початку нового навчального року, ця сума зросте вдвічі – до 2000 грн кожному вчителю. Загалом педагоги на повній ставці за рік додатково отримають 16 тис. грн.