Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку у Коломийському районі

У селі Підгайчики виникла пожежа покрівлі житлового будинку на площі 120 кв.м.

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6 лютого о 09:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Ценява, П’ядицької ТГ, йдеться на сайті ГУ ДСНС області.

“До місця виклику було направлено рятувальників міста Коломия та вогнеборців місцевої пожежної команди села Підгайчики, які по прибуттю до місця встановили, що виникла пожежа покрівлі житлового будинку на площі 120 кв.м.”, – йдеться у удописі

На місці події рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши її поширення на більшу площу. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося врятувати поруч розташований житловий будинок.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників ДСНС.

Постраждалих на місці події немає. Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.