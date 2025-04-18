Двоє прикарпатців жорстоко вбили 29-річного киянина. ФОТО

Брати запросили потерпілого до себе в оселю «випити по чарці», а під час відпочинку між новими знайомими виник конфлікт, у ході якого фігуранти ножем та металевою каструлею спричинили чисельних поранень потерпілому, від яких він загинув на місці події.

Про злочин до поліції повідомив один зі зловмисників. Молодик розповів, що на кухні квартири, яку він винаймає спільно з братом, знаходиться чоловік в крові та зі слідами побиття, пише Правда.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці виявили тіло 29–річного мешканця Київщини з ознаками насильницької смерті. Як в подальшому з’ясувалось, загиблий того вечора на вулиці познайомився з двома братами, 21 та 22 років, які приїхали з Івано-Франківщини до столиці у пошуках роботи.

Нові знайомі разом розпивали алкоголь, а потім зловмисники запросили товариша до себе в гості, де продовжили випивати по чарці. Згодом між чоловіками виник конфлікт, який стрімко переріс у бійку. У розпалі сварки брати ножем та металевою каструлею нанесли потерпілому більше 20 ударів в область грудей, спини та обличчя, від яких він загинув на місці події.

Слідчі Святошинського управління поліції затримали нападників порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального процесуального кодексу України – умисне вбивство, вчинене групою осіб.

За клопотанням правоохоронців, фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі.