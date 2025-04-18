«Прикарпаття» – «Діназ». Анонс матчу 4-го туру групи «Вибування»

У п’ятницю, 18 квітня, матчем в Івано-Франківську стартує четвертий тур групи “Вибування” – “Прикарпаття” прийматиме вишгородський “Діназ”. За рішенням Ради оборони області матч пройде без глядачів.

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У трьох матчах весняної частини сезону прикарпатці здобули п’ять турнірних очок, зігравши внічию з “Фенікс-Маіруполем” (0:0 вдома) і “Вікторією” (1:1 у гостях) та здобули домашню перемогу над “Кременем” (2:1).

“Зелено-жовті” залишаються у зоні перехідних матчів, але випереджають найближчого опонента на 5 балів.

А от “Діназ” знаходиться у зоні вильоту, перебуваючи на передостанній сходинці. Підопічні Олександра Головка другий етап розпочали з двох поразок — від “Минаю” (1:2 вдома) і “Ниви” (0:5 у Тернополі).

Третій тур вишгородці пропускали, тож намагатимуться перервати невдалу серію в Івано-Франківську.

П’ятнична гра стане лише третьою в історії очних протистоянь суперників, які познайомилися у сезоні 2022/23.

На стадіоні “Рух” гості зуміли здобути свою дебютну перемогу після підвищення в класі. Єдиний і переможний м’яч у ворота прикарпатців забив 38-річний граючий директор “Діназа” Сергій Старенький – 0:1.

У другому колі команди розійшлися результативною нічиєю у Демидові. На гол Оринчака господарі відповіли двічі на початку другого тайму, однак невдовзі після флангового прострілу Барчук встановив остаточний підсумок – 2:2. Причому, догравали вишгородці удесятьох. Як буде цього разу – дізнаємось у п’ятницю…