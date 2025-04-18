У двох містах Франківщини зафіксували температурні рекорди

У двох містах Івано-Франківщини та на метеостанції Пожежевська 16 і 17 квітня 2025 року синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

“16-17 квітня 2025 року на деяких метеорологічних станціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів”, — йдеться у дописі.

Рекордні показники температури повітря становили:

у Долині: 24⁰ тепла — 16 квітня і 25,6⁰ тепла — 17 квітня;

в Яремчі: 24,3⁰ тепла — 16 квітня і 27⁰ тепла — 17 квітня;

на метеостанції Пожежевська: 18,3⁰ тепла — 17 квітня.

Середні добові температури в області місцями також перевищували рекордні значення.