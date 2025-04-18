ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У двох містах Франківщини зафіксували температурні рекорди
Диван на коліщатках в темній вітальні

У двох містах Франківщини зафіксували температурні рекорди

Автор: Олег Мамчур
18/04/2025 11:05
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У двох містах Івано-Франківщини та на метеостанції Пожежевська 16 і 17 квітня 2025 року синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

“16-17 квітня 2025 року на деяких метеорологічних станціях Івано-Франківської області максимальні температури повітря були вищими від попередніх рекордних значень для цих днів”, — йдеться у дописі.

Рекордні показники температури повітря становили:

  • у Долині: 24⁰ тепла — 16 квітня і 25,6⁰ тепла — 17 квітня;
  • в Яремчі: 24,3⁰ тепла — 16 квітня і 27⁰ тепла — 17 квітня;
  • на метеостанції Пожежевська: 18,3⁰ тепла — 17 квітня.

Середні добові температури в області місцями також перевищували рекордні значення.