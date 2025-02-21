Фанерні мапи країн на магніті. Як студенти з Калуша розвивають власний бізнес

Студенти ВПУ №7 за допомогою вуглекислотного лазерного станка розробили унікальний продукт — фанерні карти країн на магніті, які можна складати, як пазл. Кожна карта має QR-код, відсканувавши який можна більше дізнатися про країну.

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Повідомляє Калуська міська рада, пише Правда.іф

Уже другий рік поспіль у Вищому професійному училищі №7 успішно реалізовується освітня програма «Junior Achievement Ukraine» – міжнародний проєкт, що допомагає молоді опановувати основи підприємництва та фінансової грамотності. Програма діє в Україні за підтримки Німеччини та відкриває перед студентами можливості для створення власного бізнесу – від ідеї до її реалізації.

Цьогоріч студенти ВПУ №7 заснували міні-компанію «BAKERY WOOD» і зареєстрували її в системі «Junior Achievement Ukraine». Це дало їм змогу розвивати власну бізнес-ідею під керівництвом викладачки Ганни Фрицької та за підтримки бізнес-ментора проєкту.

Над стартапом працюють троє студентів: Матвій Твардовський (майбутній столяр), Олександр Тимків та Віктор Худяк (навчаються на електромонтерів).

Вони розробили унікальний продукт – фанерні мапи країн на магніті, які можна складати як пазл. Кожна мапа має QR-код, відсканувавши який, можна перейти у Вікіпедію та дізнатися більше про країну. Виготовлення відбувається за допомогою вуглекислотного лазерного верстата. Свої вироби першочергово пропонують для освітніх закладів громади. Оскільки вважають, що такі мапи можуть бути цікавим доповненням на уроках історії та географії.

Окрім мап для освітніх закладів, юнаки мають намір взятися ще й за сувенірні карти, які можна буде використовувати під час зустрічей із представниками міст-побратимів.

Наразі ж команда працює над механізмами реалізації своїх виробів, удосконалює продукт і шукає нові можливості для співпраці.