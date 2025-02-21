На Прикарпатті збирають підписи в підтримку Петра Порошенка

У середу, 19 лютого, в Івано-Франківській області розпочався збір підписів на підтримку скасування санкцій проти п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Як відомо, днями на офіційному сайті президента, створення відповідної електронної петиції було заблоковано. А все тому, що в Офісі президента побоялися, що петиція на підтримку Порошенка дуже швидко набере необхідну кількість голосів.

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Представники «Євросолідарності» переконані: застосування санкцій проти Петра Порошенка є серйозним ударом по єдності України у воєнний час. А також свідчить про підготовку до нечесних виборів, оскільки знищує принцип політичної конкуренції.

«У той момент, коли країна має зосередити всі ресурси на боротьбі з агресором, політичні переслідування опозиції лише послаблюють внутрішню стійкість держави. Використання державних механізмів для боротьби з політичними опонентами підриває довіру до влади, розколює суспільство та грає на руку кремлю», ­– йдеться в заяві, яку напередодні оприлюднили представники «ЄС».

Там також сказано, що сьогодні Петро Порошенко є одним із найбільших волонтерів та донорів української армії. З перших днів повномасштабної війни він та його благодійний фонд «Фонд Порошенка» передав на потреби ЗСУ сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, FPV-дронів, засобів зв’язку, антидронових систем, медичних евакуаційних машин та іншого критично необхідного обладнання на понад 6 мільярдів гривень. Його допомогу визнають українські військові, волонтери та міжнародні партнери.

«У зв’язку з цим ми вимагаємо негайного скасування санкцій проти Петра Порошенка, оскільки вони не мають жодного правового чи фактичного обґрунтування. Закликаємо владу припинити використання державних інституцій для політичних розправ і зосередитися на реальних викликах, які стоять перед Україною. Вимагаємо від державного керівництва діяти в інтересах України, а не керуватися політичними інтересами», – зазначається в документі під яким збирають підписи представники «Європейської Солідарності».

Залишити свій підпис під петицією із закликом зняти санкції з Петра Порошенка можна за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 32 та в офісах місцевих осередків партії «Європейська Солідарність».