США виступають проти того, щоб називати росію агресором у спільній заяві G7, – FT

Сполучені Штати виступають проти використання формулювання «агресор» щодо росії в заяві G7, присвяченій третій річниці вторгнення в Україну.

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Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на слова п’яти західних чиновників.

За даними журналістів, американські представники не хочуть використовувати фразу «російська агресія» та інші подібні формулювання, які лідери G7 використовують ще з 2022 року.

При цьому інші учасники G7 вважають, що таке позначення є необхідним для того, щоб провести різницю між росією та Україною.

«Американці блокують це формулювання, але ми все ще працюємо над ним і сподіваємося на угоду», – повідомив чиновник.

Видання зазначає, що агресія росії згадувалась п’ять разів у заяві лідерів G7 минулого року. При цьому наполегливість адміністрації Трампа у пом’якшенні формулювання відображає більш широкий зсув у політиці США, яка тепер описує війну як «український конфлікт», заявили одразу два джерела.

Журналісти також пишуть, що участь президента України Володимира Зеленського у віртуальному саміті G7 у понеділок наразі не погоджена. Розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» і запропонував запросити росію назад до G7.