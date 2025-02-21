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У Надвірнянському районі горіла крівля житлового будинку

Автор: Lilia
21/02/2025 11:01
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Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття мансардного поверху будинку площею 80 м.кв.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС області

20 лютого о 18:23, на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Черник Пасічнянської ТГ Надвірнянського району.

До місця пожежі виїжджали Надвірянські вогнеборці, які оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття мансардного поверху будинку площею 80 м.кв. 

На щастя, на пожежі постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі  встановлюється.