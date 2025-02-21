У Надвірнянському районі горіла крівля житлового будинку

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття мансардного поверху будинку площею 80 м.кв.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС області

20 лютого о 18:23, на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Черник Пасічнянської ТГ Надвірнянського району.

До місця пожежі виїжджали Надвірянські вогнеборці, які оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття мансардного поверху будинку площею 80 м.кв.

На щастя, на пожежі постраждалих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.